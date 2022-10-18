Британец по прозвищу "Война" опроверг бой с Фьюри

38-летний боксер-тяжеловес не будет драться с "Цыганским Королем". Опытный британец опроверг информацию о возможном поединке.

"Я не буду драться. Это все слухи. Никаких контрактов я не получил", – рассказал в комментарии Чисора.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заинтриговал трилогией двух британцев. В случае подписания документов поединок Фьюри – Чисора в декабре станет третьим в очном противостоянии боксеров. Они встречались в 2011 и 2014 гг. В обоих боях победил "Цыганский Король" – по очкам и на отказе соотечественника.

В конце сентября Чисора объявил о завершении выступлений в профессионалах. Последнее сражение он провел в июле, когда раздельным решением судей победил болгарина Пулева. На протяжении карьеры он потерпел поражение от Виталия Кличко и Александра Усика.

На выходных экс-чемпион мира по боксу Уайлдер легко нокаутировал финна Хелениуса в американском Бруклине. Победитель стал претендентом на титул по версии WBC, принадлежащий Фьюри.