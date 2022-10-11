Фьюри собрался в третий раз сразиться с жертвой Усика и Кличко

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри якобы проведет третий поединок против бывшего обладателя второстепенных титулов Дерека Чисоры, недавно объявившего о завершении карьеры.

Об этом рассказал журналист Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter инсайдера .

Промоутер "Цыганского Короля" Фрэнк Уоррен заинтриговал трилогией двух британцев. Правда, пока команды обоих боксеров контракт на бой не подписали.

"Дерек может дать Тайсону больше, чем Энтони Джошуа. Я просто считаю, что Энтони более уязвим", – лаконично заявил менеджер.

В случае подписания документов поединок Фьюри – Чисора в декабре станет третьим в очном противостоянии боксеров. Они встречались в 2011 и 2014 гг. В обоих боях победил "Цыганский Король" – по очкам и на отказе соотечественника.

В конце сентября Чисора объявил о завершении выступлений в профессионалах. Последнее сражение он провел в июле, когда раздельным решением судей победил болгарина Пулева. На протяжении карьеры он потерпел поражение от Виталия Кличко и Александра Усика.

Накануне менеджер последнего анонсировал старт подготовки украинца к объединительному бою против Фьюри. Усик будет готовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в Штатах. Бой может состояться в феврале.