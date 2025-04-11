Бринк уходит в отставку. Почему посол США увольняется и кто может ее заменить

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Почему посол США в Украине Бриджит Бринк решила уйти в отставку?

Как трагедия в Кривом Роге внесла напряженность в отношения между Зеленским и Бринк?

Как политика новой администрации Трампа повлияла на решение посла?

Известно ли, кто может стать новым послом США в Украине вместо Бринк?

Что известно об отставке Бринк

Сообщения о возможной отставке Бринк с должности посла начали появляться в четверг, 10 апреля. Одним из первых об этом проинформировал американский телеканал CBS News.

Журналисты, ссылаясь на три источника, заявили, что "посол США в Украине Бриджит Бринк намерена досрочно уйти в отставку". При этом Бринк официально не подала заявление об отставке, но, по словам источников медиа, она прощалась с коллегами.

Один высокопоставленный чиновник США рассказал CBS, что ее отставка связана с сочетанием личных и политических проблем, включая недавние увольнения в USAID. Кроме того, Бринк работает в стране, где идет война, вдали от семьи, поскольку Киев определен как город, куда не привозят членов семьи.

По данным CBS News, Бринк собиралась покинуть пост вскоре после инаугурации Дональда Трампа, но тогда ее отставку не приняли. Так, госсекретарь Марко Рубио намеревался оставить Бринк и отклонил ее первое заявление об отставке, которое поступило еще в январе в рамках стандартной смены персонала при приходе новой администрации.

Издание Reuters также вчера сообщило, что Бринк "серьезно размышляет" об отставке. Источники издания сообщили, что посол покинет свой пост по собственному желанию и отметили, что это "внесет новую неопределенность в отношения между Вашингтоном и Киевом".



Фото: Бринк всегда поддерживала предоставление Киеву военной и финансовой помощи (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чуть позже появилось официальное подтверждение. Государственный департамент США сообщил, что посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свою должность и возвращается в Штаты.

"Она (Бринк) возвращается домой", - сказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс во время брифинга для прессы.

По словам Брюс, вопрос отставки посла "долго обсуждался".

"Бринк была послом в Украине в течение трех лет во время войны. Это чрезвычайная работа, и мы желаем ей успеха", - добавила она.

Почему посол США в Украине покидает пост

Как узнало Financial Times, Бринк уходит в отставку из-за усиления политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Мол, на нее усилилось давление со стороны высокопоставленных чиновников из администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.

Также, как пишет FT, ее отставка произошла на фоне ухудшения рабочих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя, как отмечают источники, это и не было причиной отказа от должности.

Напряжение между Зеленским и Бринк стало заметным после того, как на прошлой неделе он раскритиковал реакцию дипломата на российский удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, среди которых 9 детей.

Так, в первом сообщении Бринк об ударе по Кривому Рогу не было упоминания, кто именно нанес удар по городу. В своем заявлении она просто написала о "попадании баллистической ракеты". На это резко отреагировал Зеленский.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", - отметил президент Украины.

После этого посол, как следует из ее поста, посетила Кривой Рог, почтила память погибших и публично назвала этот удар российским.

Сегодня я почтила память погибших и выразила соболезнования семьям и близким тех, кто погиб, среди которых 9 детей, в результате российского удара ракетой с кассетным зарядом по Кривому Рогу 4 апреля.

Эта ужасная атака подчеркивает насущную потребность в полном прекращении огня и... pic.twitter.com/Hj1Ubf4byx - Посол Бриджет А. Бринк (@USAmbKyiv) 9 апреля 2025 года

"Сегодня я почтила память погибших и выразила соболезнования семьям и близким тех, кто погиб, среди которых 9 детей, в результате российского удара ракетой с кассетным зарядом по Кривому Рогу 4 апреля. Эта ужасная атака подчеркивает насущную потребность в полном прекращении огня и справедливом и устойчивом мире", - говорится в заметке Бринк за 9 апреля.

Что известно о Бринке и определен ли преемник

Бринк имеет более 25 лет опыта дипломатической службы. Ее первое посольское назначение состоялось в мае 2019 года, когда Трамп поручил ей представлять Соединенные Штаты в Словакии.

В апреле 2022 года тогдашний президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла в Украине. Она приступила к исполнению обязанностей 2 июня 2022 года.

До этого американская дипломатическая миссия в Киеве более двух с половиной лет не имела постоянного руководителя - после досрочного увольнения Мари Йованович администрацией Трампа, обязанности главы поочередно исполняли три временных поверенных в делах.

Бринк активно поддерживала предоставление военной помощи Украине. После вступления в должность президента Дональда Трампа в январе 2025 года она продолжала выступать за поддержку Украины, хотя новая администрация сосредоточилась на переговорах с РФ.

Однако, как пишет Financial Times, в последнее время риторика Бринк заметно изменилась - ее высказывания все больше становились созвучны с позицией команды Трампа. Анализ сообщений дипломата в соцсети X до и после инаугурации Трампа 20 января свидетельствует о существенных изменениях в ее публичной коммуникации, в частности относительно России.

За 75 дней до вступления Трампа в должность Бринк 53 раза публично осуждала действия России и ее войну против Украины. В то же время в течение 75 дней после инаугурации она упомянула Россию только пять раз, подсчитали журналисты FT.

Фото: по версии СМИ, Крис Смит один из кандидатов на должность посла США в Украине (2021-2025 state gov)

Кто заменит Бринк на посту посла США в Украине пока не известно. По данным собеседников Reuters, среди кандидатов рассматривается Крис Смит. Он занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве с 2022 по 2023 год, а сейчас находится на должности заместителя помощника госсекретаря по вопросам Восточной Европы, политики и региональных вопросов в Бюро европейских и евразийских дел.