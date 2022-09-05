Бригади "швидких" почали навчати наданню допомоги при хімічній та ядерній небезпеках

В Україні близько 10% бригад екстреної медицини були перенавчені й переформатовані на надання допомоги при хімічній, біологічній та ядерній небезпеці.
Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.
Йдеться про спеціально облаштовані бригади, які мають або антидоти, або костюми, або Засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим в зоні ураження.
"Повністю бути готовими, наприклад, до застосування зброї масового ураження майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємося на тому, щоб підготувати систему, щоб вона могла швидко виявляти будь - які ризики", - заявив Кузін.
За його словами, в ряді регіонів вже пройшли тренінги для фахівців з дозиметрії та радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців - забезпечити ефективне реагування в області.
Кузін також зазначив, що в Дніпрі були проведені навчання, в ході яких відпрацьовували евакуацію населення в разі аварійної ситуації на Запорізькій АЕС. Кожна громада встановлює свої схеми оповіщення населення - від гучномовців до дворових чатів або оголошень.
Нагадаємо, раніше МОЗ розповіло про йодну профілактику при радіаційній аварії, яка може трапитися на ядерних установках атомної станції.
Також Міністерство охорони здоров'я опублікувало пам'ятку, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.
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