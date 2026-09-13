Командир "Азова" Прокопенко возглавил новую группировку войск

26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно "Редис" возглавит одну из двух вновь созданных группировок войск в Донецкой области. Она получила название "Азов".

Вторую группировку войск "Центр" возглавит командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий. При этом он продолжит командовать самим корпусом. По обнародованной информации, "Центр" будет отвечать за оборону значительной части Донецкой области.

В общем, речь идет о части новой системы управления обороной Донбасса. Так, оборона Донецкой области станет своеобразным стресс-тестом для новой системы управления ВСУ. Если она покажет эффективность, такой подход может быть масштабирован.

Что известно о Денисе "Редисе" Прокопенко

11 июля 2014 года Денис Прокопенко приступил к службе в батальоне "Азов". В составе подразделения он участвовал во всех основных боевых операциях летне-осенней кампании, в частности в боях за Марьинку и Иловайск, а также в обороне Мариуполя.

В возрасте 26 лет "Редис" стал командиром полка "Азов". В то время он был самым молодым командиром полка в истории Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

В 2022 году во время обороны Мариуполя президент Украины Владимир Зеленский отметил Дениса Прокопенко за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Ему присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

"Главная заслуга Дениса Прокопенко заключается в переформатировании "Азова" из добровольческого подразделения в профессиональное боевое соединение", - подытожили в пресс-службе.