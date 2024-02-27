Бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на первую за два года ротацию

"Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков", - говорится в сообщении бригады.

Военные поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода.

"Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды", - написали военные.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. оккупанты давят на окрестные села. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино.

До этого, 25 февраля, РБК-Украина писало, что Силы обороны отошли на западные окраины Ласточкино, под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Сегодня, 27 февраля, стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

При этом, 20 февраля Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино. Детальнее об этом и о том, как может развиваться ситуация к западу от Авдеевки, - в материале РБК-Украина.

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