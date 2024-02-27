ua en ru
Вт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на первую за два года ротацию

Вторник 27 февраля 2024 22:04
UA EN RU
Бригада, которая защищала Авдеевку, отошла на первую за два года ротацию Иллюстративное фото: Бригада, защищавшая Авдеевку, отошла на первую за два года ротацию (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Военные, которые обороняли Авдеевку от вторжения Российской Федерации, отошли на ротацию. По их словам, это первая ротация с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.

"Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец-то ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям что нас сменили желаем выдержки и как можно больше уничтожить "орков", - говорится в сообщении бригады.

Военные поблагодарили Авдеевскую, Мирноградскую, Покровскую военно-гражданские администрации и руководство Авдеевского коксохимического завода.

"Без вашего содействия нам бы было гораздо труднее сдерживать нашествие московитской орды", - написали военные.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. оккупанты давят на окрестные села. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино.

До этого, 25 февраля, РБК-Украина писало, что Силы обороны отошли на западные окраины Ласточкино, под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Сегодня, 27 февраля, стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

При этом, 20 февраля Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино. Детальнее об этом и о том, как может развиваться ситуация к западу от Авдеевки, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка Война России против Украины
NEWS
Электронные повестки, е-кабинет, права уклонистов: о чем спорят в Раде, меняя закон о мобилизации
Электронные повестки, е-кабинет, права уклонистов: о чем спорят в Раде, меняя закон о мобилизации
DAILY
Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти