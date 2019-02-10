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Через Brexit Німеччина може втратити понад 100 тис. робочих місць

Новини » Політика    10.02.2019 - 17:19
Через Brexit Німеччина може втратити понад 100 тис. робочих місць
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Найбільше постраждають підприємства автомобільної галузі

Інститут економічних досліджень у Галле повідомив, що невпорядкований вихід Великобританії зі складу Європейського союзу може надто негативно позначитись на економіці ФРН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Deutsche Welle.

Згідно з результатами дослідження економістів, через "жорсткий Brexit" регіони та міста Німеччини можуть втратити понад 100 тис. робочих місць.

За їх підрахунками найбільш відчутно це позначиться на автомобільній галузі та її підприємствах-постачальниках, де під загрозою опинилось близько 15 тис. співробітників, які залежать від поставок німецьких автомобілів та запчастин до Великобританії.

Дослідники зазначають, що від скорочення робочих місць постраждають саме міста та населені пункти, де розміщені підприємства автовиробників та їх постачальники.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Мей просить депутатів дати більше часу для перегляду угоди про Brexit. Британський парламент має проголосувати за угоду про Brexit не пізніше 27 лютого.

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