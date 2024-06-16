Бренды ушли, товары остались: почему продукция Nike и Lego до сих пор доступна для россиян

Nike ушел из России вскоре полномасштабного вторжения. Но продукцию бренда можно купить в российских интернет-магазинах. Ее привозит в РФ компания Herinckx, принадлежащая 40-летнему гражданину Нидерландов Войнанду Геринксу, проживающему в Москве.

И Nike, и Lego сообщили Reuters, что не разрешали Herinckx импортировать свои товары в Россию.

Изучив таможенные данные, корпоративные записи и внутренние документы компании, а также разговаривая с самим Геринксом, агентство узнало, как его бизнес получает фирменные товары, в частности Nike и Lego: он использует посредников, не имеющих явной связи с Россией как покупателей, а затем доставляет товары в Россию – часто через Турцию – и наконец доставляет их розничным торговцам в России.

Согласно анализу таможенных данных, есть по крайней мере десятки фирм, подобных Herinckx, которые используют методы серого рынка для доставки западных товаров в Россию.

При этом агентство не нашло доказательств того, что Herinckx нарушает западные санкции против РФ. Они в основном касаются промышленных продуктов, которые можно использовать для создания оружия.

Но такие компании, как Herinckx, косвенно помогают российской экономике. Таможенные данные, проанализированные Reuters, показали, например, что стоимость импортируемых в Россию товаров Nike резко упала на 81% в 2022 году до 21 миллиона долларов, но восстановилась в 2023 году по меньшей мере до 74 миллионов долларов.

Поскольку мировые бренды прекратили продажи или прекратили экспорт из-за вторжения, Россия разрешила компаниям импортировать продукцию из-за границы без разрешения владельца торговой марки. РФ заявила, что ее так называемый параллельный импорт составил более 70 миллиардов долларов за два года.

Наличие западных брендов позволяет российскому диктатору Владимиру Путину "спроектировать сообщение о том, что война не подрывает "нормальную жизнь" российского среднего класса", – сказал Сергей Гурьев, российский экономист, проректор парижского университета Sciences Po.