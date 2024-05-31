В ЕС заявили, что экономика РФ почувствует реальные последствия санкций в следующем году

Среднесрочная перспектива российской экономики очень и очень плохая. Санкции дадут значительный эффект уже в следующем году.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

"Проблема в том, что это скорее медленный прокол, чем взрыв шины", - сказал он.

По его словам, чтобы оказать реальное влияние на поведение России, потребуется немного больше времени, чем, возможно, некоторые люди думали в самом начале.

"Но это проявится, и я думаю, что большинство экономистов сойдутся во мнении, что где-то в следующем году, в течение следующего года, российской экономике придется расплачиваться", - прогнозирует О'Салливан.

Как отметил представитель ЕС, это не обязательно соответствует временным рамкам происходящей войны.

"Украинский народ умирает каждый день, и мы это признаем. Вот почему так важны другие формы помощи, конечно, военная помощь, в первую очередь противовоздушная оборона, макроэкономическая помощь, чтобы помочь экономике Украины продолжать функционировать", - добавил он.