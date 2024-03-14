БРДМ, гранаты и не только. СБУ задержала торговцев трофейным оружием под Киевом и Харьковом

Правоохранители задержали группу торговцев, которые пытались реализовать трофейное оружие. Речь идет о российских гранатах, снайперской винтовке и БРДМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Отмечается, что "на горячем" задержан местный делец, который пытался продать криминалитету целый арсенал боевых средств поражения.
Злоумышленник хранил оружие в подземном тайнике, который обустроил в лесопосадке в деоккупированном Изюмском районе. При осмотре тайника обнаружено:
По данным следствия, обнаруженные образцы вооружения фигурант свозил в тайник из мест бывшего базирования российских войск во время боев за Харьков.
Также правоохранители обнаружили еще несколько скрытых арсеналов оружия, которые оставили оккупанты, убегая из столичного региона. Первый тайник находился в заброшенном гараже в одном из освобожденных поселков Бучанского района.
При осмотре помещения там обнаружен российский БРДМ с крупнокалиберным пулеметом. Кроме этого неподалеку, в подземном тайнике, находилось более 150 выстрелов к гранатометам и 15 боевых гранат российского производства.
Фото: Задержание и обыски (facebook.com/SecurSerUkraine)
Как установило расследование, схроны обнаружили двое жителей, которые затем решили продать найденное вооружение криминалитету.
СБУ сообщила о задержании жителя Днепропетровской области, который пытался подпольно продать ручной пулемет Калашникова.
Фигурант подыскивал потенциальных клиентов среди представителей криминальных кругов, с которыми поддерживал связи. При этом злоумышленник не собирался ограничиваться продажей только одного пулемета. Во время обыска в его квартире и минивене было найдено:
Всем фигурантам сообщено о по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
После проведения процессуальных действий все изъятые средства поражения будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
Недавно в Сумской области разоблачили банду, которая хранила и сбывала незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.
В конце прошлого года в Днепре задержали преступную группировку, которая торговала оружием на миллионы долларов. В масштабной спецоперации полиции, которая длилась двое суток, было задействовано более 100 правоохранителей.
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