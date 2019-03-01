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Найтитулованіший клуб Бразилії хоче орендувати футболіста "Динамо"


Че Че може повернутися на батьківщину

Один из самых титулованных футбольных клубов Бразилии "Сан-Паулу" и киевское "Динамо" продолжают переговоры по трансферу полузащитника "бело-синих" Че Че. Об этом в Twitter сообщает бразильский журналист Рожерио Ассиш.

Отмечается, что бразильский клуб уже договорился об условиях контракта с самим футболистом, который на данный момент является одной из главных трансферных целей нового главного тренера Куки. 

Бразильцы предложили "Динамо" взять 26-летнего хавбека в годичную аренду, но киевский клуб настаивает на полной продаже футболиста.

Ранее сообщалось, что "бело-синие" не собираются отпускать Че-Че в "Сан-Паулу" в это трансферное окно.

Полузащитник перешел в "Динамо" прошлым летом, в текущем сезоне сыграв 15 матчей за киевский клуб и отметившись голевой передачей.

Напомним, этой зимой испанский нападающий Фран Соль официально был представлен в качестве игрока киевского "Динамо".

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