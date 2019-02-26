Бразильський футболіст підтвердив свій трансфер в "Шахтар"

Тете погодив з "гірниками" п'ятирічний контракт

Полузащитник "Гремио" Тете объявил о своем уходе из бразильского клуба и скором отъезде в донецкий "Шахтер". Информацию подтвердил сам футболист в комментарии изданию Globo.

"Чувствую одновременно грусть и радость. Моя мечта о выступлениях Европе сбывается, но однажды я вернусь, чтобы вновь надеть футболку "Гремио". Буду усердно работать в "Шахтере", поскольку хочу закрепиться в Европе.

Украинский клуб просматривал меня на нескольких турнирах молодежных команд. Я приеду туда, чтобы работать с первой командой. Думаю, если все будет хорошо, то уже в этом году я смогу стать игроком основы", - сказал бразилец.

Источник издания информирует, что Тете согласовал с "горняками" пятилетний контракт. Отмечается, что "Шахтер" заплатит Гремио 10 миллионов евро за 40% прав на футболиста. Остальные права принадлежат агенту Тете.

Ранее сообщалось, что этой зимой "Шахтер" подписал бразильца Маркоса Антонио и израильского игрока Манора Соломона.