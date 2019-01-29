Мораес висловив бажання виступати за збірну України

Фото: Жуніор Мораес (shakhtar.com)

Форвард "Шахтаря" готовий змінити громадянство

Нападаючий донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес висловив бажання прийняти українське громадянство і виступати за збірну України. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі авторської програми.

"Андрій Шевченко дуже зацікавлений в його послугах, адже на першому зборі київського "Динамо" отримав травму Артем Бесєдін, а Роман Яремчук в "Генті" грає на лівому фланзі атаки", - розповів журналіст.

Зазначимо, що Мораес дебютував у чемпіонаті України у 2012 році, граючи за донецький "Металург". До "Шахтаря" 31-річний форвард захищав кольори принципового суперника донецького клубу - київського "Динамо".

У поточному сезоні Мораес провів 25 матчів у складі "гірників", в яких забив 18 голів і зробив 9 гольових передач.

Розмови про отримання українського громадянства і бажання грати за національну команду стосувалися і іншого бразильця "Шахтаря" - захисника Ісмаїлі.

В збірної України вже виступає натуралізований бразилець - Марлос, який також виступає за "Шахтар".

Нагадаємо, суперниками збірної України, у відбірковому турнірі Євро-2020, який буде проходити з березня по листопад 2019 року, стали команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.