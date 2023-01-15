RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бразилии арестовали экс-главу Минюста по подозрению в причастности к беспорядкам

Фото: Андерсон Торрес (twitter.com/andersongtorres)
Автор: Владимир Костырин

Бывший министр юстиции при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару Андерсон Торрес был арестован в рамках расследования его причастности к подстрекательству к беспорядкам и штурму парламента на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу федеральной полиции Бразилии.

Экс-чиновника арестовали в субботу сразу после того, как он приземлился в аэропорту столицы Бразилиа по возвращению из США

"Федеральная полиция выполнила в субботу утром (14 января) ордер на превентивный арест, выданный Федеральным верховным судом в отношении бывшего министра общественной безопасности Федерального округа", - говорится в заявлении правоохранителей.

Торреса взяли под стражу. В полиции добавили, что расследования остаются конфиденциальными.

Бывший министр юстиции во время беспорядков в Бразилии находился в Штатах, вместе с самим Болсонару, отмечает AFP.

Торрес был объявлен в розыск в соответствии с ордером Верховного суда за предполагаемый "сговор" с бунтовщиками, и его обвиняют в "бездействии" на его последней должности начальника службы безопасности столицы.

Новый министр юстиции Флавио Дино заявил в пятницу, что власти дадут его предшественнику время до понедельника, чтобы вернуться в Бразилию, иначе ему грозит экстрадиция.

Дино также подтвердил обнаружение в доме Торреса проекта указа, предлагающего экстренные меры для возможной "корректировки" октябрьских выборов, на которых Лула да Силва победил с минимальным перевесом.

Внизу недатированного и неподписанного черновика стоит имя Болсонару, но Дино сказал, что авторство неизвестно.

Торрес написал в Twitter, что содержание черновика было "вырвано из контекста", чтобы "создать ложную информацию" против него.

Ранее сообщалось, что в пятницу Болсонару попал под следствие по запросу Генеральной прокуратуры Бразилии, которая сослалась на опубликованное им видео, в котором бывший глава государства ставил под сомнение результаты выборов, на которых он проиграл.

По мнению прокуратуры, таким образом он "совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений".

Напомним, 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в Конгресс. Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь оттеснить демонстрантов. Спустя несколько часов после начала протестов, президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Добавим, что бразильские правоохранительные органы освободили здание парламента от протестующих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия