Бразилия не считает Россию угрозой, но боится ее влияния из-за Венесуэлы, - аналитик CNN

Фернанда Маньотт, эксперт Wilson Center и аналитик CNN Brazil, отметила, что позицию политических групп у правительства эксперты называют условно пророссийской.

Она пояснила, что позиция политического руководства Бразилии связана не столько с поддержкой России, сколько с давними стратегическими связями в рамках блока БРИКС.

По ее словам, президент Лула да Силва поддерживает курс автономии во внешней политике, направленный на уход от зависимости от Запада или других игроков.

Маньотт добавила, что антизападные настроения, характерные для многих стран Латинской Америки, играют важную роль в формировании такого подхода.

"Многие бразильцы, в том числе в правительстве, убеждены, что Россия поднимает голос против США, против других стран, которые в прошлом также представляли угрозу для латиноамериканцев", - отметила она.

Аналитик сообщила, что сейчас Россия населением Бразилии не воспринимается как угроза, даже ввиду ее союзничества с Венесуэлой - страной, которая вызывает значительное напряжение в регионе.

По ее словам, тема Венесуэлы очень чувствительна для Бразилии.

"Если вы хотите мобилизовать людей в Бразилии, правых или левых, вы просто говорите о Венесуэле", - пояснила она.

Маньотта отметила, что в настоящее время у Венесуэлы есть два важнейших партнера - это Россия и Китай.

"Если вы хотите обратиться в бразильскую аудиторию из-за эмоции страха, не говорите, что Россия придет вас захватить. Но, если вы скажете что, возможно, российское присутствие может принести в регион определенную угрозу из-за прокси-Венесуэлы, это может сработать", - резюмировала аналитик.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией стран Латинской Америки сотрудничество по защите Украины.