Курс на Юг. Как Украина борется с влиянием России в Индии, Бразилии и Африке

О том, насколько успешна работа Украины со странами Африки, Азии и Латинской Америки, удается ли противодействовать российской пропаганде там и доходят ли украинские месседжи о войне до аудитории Глобального Юга – в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

СОДЕРЖАНИЕ

После начала полномасштабного российского вторжения Украина заметно активизировала связи со странами так называемого Глобального Юга – в Африке, Азии и Латинской Америкой. Как неоднократно признавали украинские дипломаты, до этого внешняя политика Украины почти не выходила за пределы многоугольника Вашингтон-Лондон-Париж-Берлин-Брюссель-Варшава.

Для "разворота на Юг" появилось немало причин. И это не только необходимость искать поддержку для дипломатических инициатив типа "Формулы мира". Азия преобразуется в наиболее экономически развитый регион мира. Африка и Ближний Восток остаются важнейшими рынками сбыта украинской аграрной продукции. Одновременно от них зависит стабильность всей Европы в контексте мигрантов. Латинская Америка несколько отдалена от нас, но два десятка стран региона важны своим голосом в международных организациях и природными ресурсами.

В рамках недавно прошедшей в Киеве конференции "Crimea Global 2024. Understanding Ukraine through the South" РБК-Украина пообщалось с экспертами из Глобального Юга о том, насколько эффективно Украина коммуникирует с их странами, удается ли склонить их на свою сторону и противодействовать традиционно присутствовавшему там российскому влиянию.

Индия: прагматические интересы и моральные соображения

Индия – одна из крупнейших экономик мира, ядерная держава с глобальными амбициями, на которую ориентируются многие другие страны в Азии и Африке. В силу давних связей с Россией еще со времен СССР Индия стала зависимой от российского оружия. А с началом полномасштабного вторжения России Индия стала одним из самых крупных покупателей нефти из РФ.

Вместе с тем Индия откровенно не поддерживает Россию, а просто пытается извлечь выгоды от ослабления РФ, сказала РБК-Украина научная сотрудница Центра Европы и Евразии Института оборонных исследований и аналитики из Индии Свасти Рао. Яркий пример такого подхода – та же покупка дешевой российской нефти.

"Индия никогда не покупала российскую нефть до начала войны в Украине. Мы получали нефть из стран Персидского залива. Когда началась война и когда против России были применены санкции, Россия хотела выйти на другие экономики, и она давала нам большие скидки", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, если кто-то другой предложит Индии более низкие цены, то страна откажется от российской нефти.

Что касается российского оружия, то после начала полномасштабного вторжения Индия не заключила с Россией ни одного нового контракта. И опять-таки здесь есть очень прагматические причины. С одной стороны, Россия отправляет все оружие на фронт против Украины, и поэтому уже сорвалось несколько заключенных ранее контрактов. Согласно мартовскому отчету Стокгольмского международного института исследований мира, в 2009 году Индия импортировала 76% оружия из России. В 2023 году доля РФ составила лишь 36%.

С другой стороны, возникает проблема технологий. В российском оружии было много иностранных деталей. Их поставки постепенно ограничиваются, на замену приходят китайские компоненты. И это вызывает у Индии беспокойство: не остались ли в китайских деталях какие-то уязвимости, что несет риски для индийской безопасности, учитывая непростые отношения Нью-Дели и Пекина. Подписание двусторонних соглашений между Украиной и Индией (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

В этой ситуации Украина вместе с другими странами пользуется растущей изоляцией России. Например, Индия ищет замену российскому оружию, и здесь существует заинтересованность в украинских разработках дронов – потому что в этой сфере Украина уже однозначно является одним из мировых лидеров. Также на значительной части индийского флота установлены двигатели украинского производства. Все это объективные факторы, сближающие Украину и Индию.

Публичная оценка российской агрессии со стороны Индии остается нейтральной, но для Украины знаковым стал визит премьер-министра страны Нарендры Моди в Киев в августе этого года. Именно после него Индия начала играть более активную посредническую роль. И здесь важна личная позиция Моди. 8 июля, когда он находился в Москве, Россия нанесла удар по детской больнице "Охматдет". Как писало РБК-Украина, Моди воспринял это как личное оскорбление.

Вместе с тем у Индии до сих пор нет четкого понимания ситуации в Центрально-Восточной Европе. Так что в этой сфере продолжается борьба украинских и российских нарративов. По сравнению с Россией у Украины есть гораздо меньше ресурсов. Однако, по мнению Рао, это можно наверстать сплоченной работой на разных уровнях.

"Дипломатический уровень взаимодействия должен продолжаться, конечно. Но я думаю, что также гражданское общество, ученые, конференции, больше общих публикаций, больше ассоциаций на уровне аналитических центров – все это сработает", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, сантимент к России сохраняется разве что среди старого поколения индийских элит. Новое имеет более прагматические взгляды.

"Я бы сказала, что Украина должна придерживаться стратегии, которая называется "Россия плюс один". Это значит, что, ладно, у вас есть свои связи с Россией. Но вы также должны быть открыты для развития связей с Украиной и миром в целом и, возможно, стабилизировать восточноевропейский театр безопасности, являясь страной, стремящейся к миру", – резюмировала Рао.

Африка: продовольствие и безопасность

Более 50 стран Африки имеют очень разную историческую судьбу. Часть из них мирно получила независимость, часть обретала ее в освободительных войнах с европейскими метрополиями. Кто-то смог построить работающую экономику и стабильную политическую систему, кто-то наоборот ушел в многочисленные и бесконечные внутренние конфликты.

Об Украине в Африке упоминали преимущественно в контексте поставок продовольствия и обучения африканских студентов, и то на уровне экспертов. Среди широкой общественности об Украине знали, что она "существует" – так же как и другие страны в Центрально-Восточной Европе, сказал РБК-Украина старший цифровой репортер газеты Star из Кении Брайан Орута.

Но после полномасштабного вторжения России населению Африки пришлось объяснять, почему неожиданно цены на продукты подскочили, и как это связано с блокадой украинских портов, которую осуществляла Россия. Собственно, через эту призму прагматизма Украина до сих пор воспринимается в Африке.

Прагматический подход африканских стран проявился в июне 2023 года, когда Украину с совместным визитом посетили президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских островов, Уганды, Египта и Республики Конго. Африканские лидеры тогда выдвинули свой вариант мирного плана, который предусматривал заморозку боевых действий, что, по их мнению, должно было бы решить, в частности, проблемы со снабжением украинского продовольствия. Украина подобный подход ожидаемо отвергла.

Владимир Зеленский и лидеры стран Африки во время визита в Киев (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Но в ноябре 2022 года Владимир Зеленский положил начало инициативе "Grain from Ukraine". Она предусматривает прямые закупки украинского зерна и транспортировку его в страны, которым грозит голод. Закупки происходят на средства развитых государств. В рамках инициативы 12 стран Африки и Азии уже получили более 280 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

Когда речь идет о политических оценках российской агрессии, то опять-таки, ситуация в каждой стране разная. Кое-где Россия со своей пропагандой смогла навязать нарративы о "враждебном НАТО" и якобы "защите своих интересов в Украине". В Африке Кремль вкладывается в медиа, гуманитарные проекты и в конце концов работает с политическими элитами, используя давние советские сантименты.

"Они (русские – ред.) пытаются работать с инфлюэнсерами, с известными людьми, знаменитостями, чтобы продвигать свою повестку дня. Они также предлагают бесплатные уроки русского языка. То есть они просто делают объявления в социальных сетях, и вы можете присоединиться к уже оплаченному классу", – рассказал изданию Орута.

Составляющая образования, по его словам, особенно важна. Для многих в Африке диплом является одним из немногих средств добиться успеха в жизни. Для этого есть многочисленные стипендии и гранты.

"Самый успешный месседж российской пропаганды, который распространяется в Африке – Россия выигрывает эту войну. Никого не убедишь (в противоположном – ред.). У меня есть друзья, которые говорят мне, что Украина должна просто воспринять это. Украина должна дать России то, что она хочет, чтобы закончить эту войну. Иначе Украина будет уничтожена", – сказал Орута.

Кроме того, мощным инструментом влияния России остаются бывшие вагнеровцы, которые смогли закрепиться в ряде стран Западной Африки и помогают местным режимам держаться у власти.

Чтобы противодействовать российским влияниям, у Украины есть куда меньше ресурсов. Но и здесь есть положительная динамика. В декабре прошлого года у Украины впервые появилась стратегия коммуникации со странами Африки. С 2022 года на континенте начата работа 7 новых посольств. В общей сложности их количество составит 20. Однако, по информации РБК-Украина, существуют проблемы с кадрами для посольств, ведь Африка не является "самым престижным" направлением.

Где-то облегчает, а где-то усложняет работу то, что многие страны региона ориентируются на позицию своих главных экономических или политических партнеров – Китая, США, Евросоюза или даже Великобритании.

Это проявилось, в частности, в ходе подготовки Глобального саммита мира 15-16 июня этого года. Китай отказался участвовать в нем, после чего от поездки также отказались ряд африканских и азиатских стран. Владимир Зеленский тогда даже обвинил Китай в попытке сорвать саммит.

С другой стороны, на саммит удалось завлечь часть государств благодаря посредничеству США и ЕС. И в дальнейшем влияние третьих стран на позицию Африки в отношении Украины будет играть не последнюю роль.

Бразилия: общие проблемы и их решение

Латинская Америка среди других регионов Глобального Юга, казалось бы, имеет наименьший интерес к событиям в Украине. И вообще, главная проблема Украины в отношениях со странами региона – именно в их отдаленности. Там существует своя отдельная повестка дня, далекая от украинской или европейской. Но даже в таких условиях Украина получила поддержку двух лидеров региона – Чили и Аргентины.

Вместе с тем, официальная позиция самого мощного государства на континенте – Бразилии – остается противоречивой. Президент страны Луис Инасио Лула де Силва осудил российскую агрессию. Вместе с тем, Бразилия присоединилась к китайскому мирному плану, фактически предусматривающему капитуляцию Украины. План состоит из шести пунктов. Он предполагает немедленное прекращение боевых действий, "деэскалацию" ситуации и начало мирных переговоров между Киевом и Москвой, не требуя от России вывода своих войск с оккупированных украинских территорий.

"Мы можем найти гражданские группы, которые очень проукраинские и готовы проявлять солидарность с украинским народом и они, конечно, поддерживают то, что делает Украина в войне. Но в то же время на правительственном уровне у нас есть группа, которую иногда описывают как пророссийскую", – сказала РБК-Украина глобальная экспертка Wilson Center и аналитик CNN Brazil из Бразилии Фернанда Маньотта.

По ее словам, политические элиты Бразилии не обязательно поддерживают Россию именно в войне против Украины. Их поддержка связана с тем, что Бразилия имеет прочные стратегические связи с РФ, в частности через БРИКС.

Владимир Зеленский и Луис Инасио Лула де Силва (фото: x.com/ZelenskyyUa/)

В то же время, нынешнее руководство страны в лице президента Лулы де Силва поддерживает идею автономии во внешней политике. Она заключается в том, чтобы не полагаться на какую-либо конкретную страну или партнера. На это также накладываются антизападные настроения, обычно распространенные во многих странах Латинской Америки.

"Многие бразильцы, в том числе в правительстве, убеждены, что Россия поднимает голос против США, против других стран, которые в прошлом также представляли угрозу для латиноамериканцев", – сказала Маньйотта.

Это также одна из причин, почему украинские месседжи о том, что Россия хочет превратить Украину в колонию, не воспринимаются на Глобальном Юге.

"Нынешняя риторика, сосредоточенная на колониализме, кажется, не дает желаемых результатов. Когда Украина справедливо осуждает российский колониализм, в то же время выражая свое законное желание присоединиться к НАТО и ЕС, институтам, которые многие на Глобальном Юге часто считают ответственными за некоторый беспорядок , – она посылает месседжи, которые иногда бывают противоречивыми," – отметил изданию международный политический аналитик и писатель, политический комментатор CNN Portugal Урия Фанчелли.

По словам Маньотты, в Бразилии Россия не воспринимается как угроза, хотя и имеет союзнические отношения со страной, воспринимаемой как источник нестабильности на континенте.

"Венесуэла является очень чувствительной темой для Бразилии. Если вы хотите мобилизовать людей в Бразилии, правых или левых, вы просто говорите о Венесуэле. Сейчас у Венесуэлы важнейшие партнеры – это Россия и Китай, если вы хотите обратиться к бразильской аудитории через эмоцию страха, не говорите, что Россия придет вас захватить, – отметила Маньотта, – но если вы скажете, что, возможно, российское присутствие может принести в регион определенную угрозу из-за прокси-Венесуэлы, это может сработать".

Такая позиция проявилась во время саммита G20, проходившего в Рио-де-Женейро 18-19 ноября. Бразилия вообще пыталась "вынести за скобки" украинскую повестку дня. На саммите европейские страны настаивали на жестких оценках российской агрессии, однако Бразилия и ряд других стран Глобального Юга предлагали более мягкие определения. В итоге итоговая декларация призвала к "всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру" в Украине. При этом, как и на предыдущей встрече, лидеры 20-ти крупнейших стран мира прямо не осудили российское вторжение.

Как один из способов изменить позицию Бразилии, эксперт Фанчелли посоветовал сконцентрироваться на будущем и общих проблемах социально-экономического характера в Украине и Бразилии.

"Если вам нужен подход, который будет работать лучше, возможно, вы подумайте о том, чтобы найти общий язык. Что может сделать будущее лучше, а не смотреть на прошлое. Бразилия, например, считает, что следует реформировать Совет Безопасности ООН и включить в него страны Латинской Америки. Так почему бы не работать вместе, возможно, использовать это как общую основу", – сказал эксперт.

***

Несмотря на региональную специфику, вызовы для Украины в отношениях с Глобальным Югом чем-то схожи. В восприятии тамошних стран у России не всегда есть негативный имидж. Скорее, наоборот, что связано с советским наследием. Во время Холодной войны СССР активно помогал Глобальному Югу там, где это вредило странам Запада. В СССР училась часть ныне правящих элит. И сегодня Россия апеллирует к этому наследию, дополнительно вкладывается в пропаганду и навязывает свои нарративы о борьбе против "доминирования США". Не стоит исключать фактор и прямой коррумпированности местных элит, лидеров мнений, медиа и т.п. со стороны Москвы.

Все это только подчеркивает сложность задач, стоящих перед украинскими дипломатами. Украина со своей стороны может задействовать куда меньше ресурсов, чтобы этому противостоять. Тем не менее, стратегия "говорить правду" о причинах российской агрессии, а особенно разговор о конкретных прагматических интересах понемногу дает свои плоды. Особенно в координации с европейскими и американскими партнерами Украины.

В конце концов Украину и Глобальный Юг сближают и общие проблемы, связанные с развитием мира в будущем: от изменений климата и глобального экономического неравенства до глобальной безопасности, когда ни одна из стран не сможет просто так без последствий нападать на другую. Однако осознание всех этих проблем в странах Глобального Юга только начинается, а инерция положительного отношения к России слишком сильна.

При написании материала использовались комментарии научной сотрудницы Центра Европы и Евразии Института оборонных исследований и аналитики из Индии Свасти Рао, старшего цифрового репортера газеты "Star" из Кении Брайана Оруты, глобальной экспертки Wilson Center и аналитика CNN Brazil из Бразилии Фернанди Маньйртты и писателя, политического комментатора CNN Portugal Урии Фанчелли.