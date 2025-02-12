Бразилия не вступит в торговую войну, несмотря на пошлины США на сталь и алюминий

"Правительство вообще не обсуждало этот вопрос", - сказал на пресс-конференции министр институциональных отношений Бразилии Александре Падилья.



Он отметил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "всегда очень четко говорил, что торговая война не приносит пользы никому". Падилья добавил, что Бразилия выступает за укрепление торговли со своими партнерами, а не за участие в любой торговой войне.

Кроме того, данным Министерства торговли США, Бразилия является вторым по величине экспортером стали в США после Канады.

Противоположная реакция Канады

Тем временем CNN пишет, что реакция премьер-министра Канады Джастина Трюдо была иной на решение Трампа. Он назвал тарифы абсолютно неоправданными.

"Мы являемся ближайшим союзником США, наши экономики интегрированы. Канадская сталь и алюминий используются в ряде ключевых американских отраслей, будь то оборона, судостроение, производство, энергетика, автомобилестроение. Вместе мы делаем Северную Америку более конкурентоспособной", - заявил Трюдо.

Он также сказал, что будет работать с администрацией Трампа, чтобы "подчеркнуть негативные последствия" для граждан обеих стран. Однако, если ситуация дойдет до ответного удара, то ответ Канады будет "твердым и четким".