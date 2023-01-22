Бразилия и Аргентина планируют создать общую валюту

Как сообщает издание, это может стать вторым по величине валютным блоком в мире. Отмечается, что Бразилия предлагает назвать новую валюту "сюр" (юг). Она создается в целях содействия региональной торговле и уменьшения зависимости от доллара.

Первое время валюта будет существовать параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса подтвердил, что принять участие в проекте также предложат другим странам региона.

По оценкам FT, валютный союз, который может охватить всю Латинскую Америку, составит около 5% мирового ВВП. В свою очередь крупнейший в мире валютный союз, евро, охватывает около 14% мирового ВВП в долларовом эквиваленте.

Также отмечается, что для реализации проекта может потребоваться много лет, ведь Европе понадобилось 35 лет, чтобы создать евро.

Официальное объявление ожидается во время визита бразильского президента Луиза Инасио Лула да Силвы в Аргентину вечером 22 января.