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В Британії почали вакцинувати від COVID похилих людей та "уразливих" хворих

Британія, Вівторок 19 січня 2021 07:23
В Британії почали вакцинувати від COVID похилих людей та "уразливих" хворих
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Великобританія почала робити щеплення від коронавірусу громадянам, старшим за 70 років. А також вакцинують "уразливих" хворих.

Про це повідомляє Sky News.

До пріоритетної групи населення, крім 70-річних, належать "клінічно уразливі" пацієнти: наприклад, онкохворі. Передбачено понад 4,6 мільйона доз вакцини.

"Тепер ми можемо розширити програму вакцинації за межі пріоритетних груп - мешканців і персоналу будинків для людей похилого віку, лікарів, а також людей віком від 80 років, - до осіб, старших за 70 років", - сказав представник Національної служби охорони здоров'я Стівен Повіс.

Раніше стало відомо, що у Великобританії дозволять робити щеплення проти COVID-19 різними вакцинами, не дивлячись на відсутність даних про ступінь імунітету, що забезпечується змішуванням доз. Однак лише в рідкісних випадках.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я побоюється нерівного доступу країн до вакцин проти коронавірусу. Зараз вакцини застосовуються практично тільки в багатих державах.

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