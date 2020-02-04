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Бразилія не буде скасовувати карнавал через коронавірус

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 05:12
Бразилія не буде скасовувати карнавал через коронавірус
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Бразилія вважає карнавал частиною своєї культурної ідентичності

Бразилія не буде скасовувати щорічний карнавал через епідемію коронавірусу у світі. Про це повідомляє Мінохоронздоров'я країни в Twitter.

Як сказав міністр охорони здоров'я Бразилії Енріке Мандетта, карнавал в Ріо-де-Жанейро є частиною культурної ідентичності країни. Після обговорень чиновники вирішили, що скасовувати карнавал не готові.

"У нас немає підстав для обговорення цієї пропозиції (скасування карнавалу, - ред.). Ми сподіваємося, що весь цей час люди будуть веселитися і насолоджуватися своїм здоров'ям", - сказав міністр журналістам на прес-конференції.

Що стосується бразильців, котрі повертаються з Китаю, міністр сказав, що в країні будуть дотримуватися карантин щодо цих людей.

"Це спосіб підтримки безпеки, який застосовується усіма країнами", - додав він.

Щорічний Бразильський карнавал проводиться в країні за сорок днів до святкування Великодня. Він є найбільшим національним святом і однією з головних причин для туристів відвідати цю країну.

Нагадаємо, згідно з останніми даними, у світі збільшилося число загиблих від коронавіруса нового типу і зараз становить 426 осіб. У китайській провінції Хубей померли ще 64 людини, а всього в материковому Китаї від вірусу померли 425 осіб.

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