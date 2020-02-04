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Бразилия не будет отменят карнавал из-за коронавируса

Новости » Общество     04.02.2020 - 05:12
Бразилия не будет отменят карнавал из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Бразилия считает карнавал частью своей культурной идентичности

Бразилия не будет отменять ежегодный карнавал из-за епидемии коронавируса в мире. Об этом сообщает Минздрав страны в Twitter.

По словам министра здравоохранения Бразилии Энрике Мандетты, карнавал в Рио-де-Жанейро является частью культурной идентичности страны. После обсуждений чиновники решили, что отменять карнавал не готовы.

"У нас нет оснований для обсуждения этого предложения (отмены карнавала,- ред.). Мы надеемся, что все это время люди будут веселиться и наслаждаться своим здоровьем", - сказал министр журналистам на пресс-конференции.

Что касается бразильцев, котрые возвращаются из Китая, министр сказал, что в стране будут соблюдать карантин в отношении этих людей.

"Это способ поддержания безопасности, который применяется всеми странами", - добавил он.

Ежегодный Бразильский карнавал проводится в стране за сорок дней до празднования Пасхи. Он является крупнейшим национальным праздником и одной из главных причин для туристов посетить эту страну.

Напомним, согласно последним данным, в мире увеличилось число погибших от коронавируса нового типа и сейчас составляет 426 человек. В китайской провинции Хубэй умерли еще 64 человека, а всего в материковом Китае от вируса умерло 425 человек.

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