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У світі зросла кількість загиблих від коронавірусу

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 02:10
У світі зросла кількість загиблих від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/feyabucom)

Число жертв становить 426 осіб

Число загиблих від коронавірусу нового типу в світі зараз становить 426 осіб. Про це повідомила у структурах охорони здоров'я в китайській провінції Хубей, передає CNN.

Наголошується, що в понеділок, 3 лютого, від коронавірусу в китайській провінції Хубей померли ще 64 людини, що збільшило кількість жертв в епіцентрі спалаху до 414 осіб.

Всього в материковому Китаї від вірусу померли 425 осіб. Офіційний глобальний список загиблих тепер 426.

Влада підтвердила ще 2345 випадків зараження вірусом в провнції Хубей в понеділок. Таким чином, загальна кількість випадків у провінції досягло 13 тисяч 522.

Управління охорони здоров'я повідомило, що в Хубей були госпіталізовані 10 тисяч 990 пацієнтів, в тому числі 576 в критичному стані. У світі зареєстровано понад 19 000 підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я готуються відправитися в Китай на цьому тижні для розслідування спалаху коронавірусу.

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