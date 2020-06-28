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У Каліфорнії при стрільбі в Walmart загинули дві людини

Новини » В світі     28.06.2020 - 07:03
У Каліфорнії при стрільбі в Walmart загинули дві людини
Фото: Walmart (krcrtv.com)

Ще чотири людини отримали поранення

У місті Ред Блафф, в Каліфорнії в розподільчому центрі компанії Walmart сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули дві людини і ще четверо поранені.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами медиків, постраждалі знаходяться в задовільному стані.

За словами очевидців, стрілянина сталася під час перезміни. Вони чули в загалом від 50 до 60 пострілів і бачили, як у двері розподільного пункту врізався білий автомобіль.

На місце події прибули щонайменше п'ять машин швидкої допомоги, а також співробітники поліції і пожежники.

Як повідомляє телеканал KRCR, нападник поранений поліцейськими і відправлений до лікарні Праведної Єлисавети.

За словами працівника розподільчого центру Walmart стрілянину влаштував колишній працівник, звільнений в минулу середу.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік влаштував стрілянину по великій компанії відпочивальників з дітьми, в результаті чого постраждали двоє чоловіків, один з яких помер.

Також повідомлялося, що у Вишневому Київської області місцевий житель влаштував стрілянину по компанії людей, в результаті якої одна людина отримала поранення.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКалифорнияСтрільба
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