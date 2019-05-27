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У Бразилії в результаті бійки у в'язниці загинули 15 осіб

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 05:32
У Бразилії в результаті бійки у в'язниці загинули 15 осіб
Ілюстративне фото (Pixabey)

Сили безпеки взяли ситуацію під контроль

У Бразилії в результаті бійки між ув'язненими у в'язниці штату Амазонас загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Assosiated Press.

Масштабна бійка сталася у в'язниці, розташованій у столиці штату, місті Манаус.

На місце події були спрямовані підкріплення сил безпеки, які взяли ситуацію під контроль.

Полковник Маркус Вініцій Олівейра де Амейда повідомив, що інформації про можливі втечі ув'язнених не надходило.

Зазначається, що в 2017 році в цій в'язниці сталася масова втеча ув'язнених, в результаті якої загинули 60 людей.

Нагадаємо, у США семеро людей стали жертвами масової бійки в одній із найбільш небезпечних в'язниць у Південній Кароліні, ще 17 ув'язнених постраждали.

На початку травня в результаті стрілянини у в'язниці Гватемали загинули семеро людей і ще 17 отримали поранення. Стрілянина в одній частині тюрми, мабуть, була викликана конфліктом між ув'язненими.

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