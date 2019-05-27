В Бразилии в результате драки в тюрьме погибли 15 человек

Иллюстративное фото (Pixabey)

Силы безопасности взяли ситуацию под контроль

В Бразилии в результате драки между заключенными в тюрьме штата Амазонас погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Assosiated Press.

Масштабная драка произошла в тюрьме, расположенной в столице штата, городе Манаус.

На место происшествия были направлены подкрепления сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.

Полковник Маркус Виниций Оливейра де Амейда сообщил, что информации о возможных побегах заключенных не поступало.

Отмечается, что в 2017 году в этой тюрьме произошел массовый побег заключенных, в результате которого погибли 60 человек.

Напомним, в США семь человек стали жертвами массовой драки в одной из самых опасных тюрем в Южной Каролине, еще 17 заключенных пострадали.

В начале мая в результате стрельбы в тюрьме Гватемалы погибли семь человек и еще 17 получили ранения. Cтрельба в одной части тюрьмы, по-видимому, была вызвана ссорой между заключенными.