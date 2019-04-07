У Бразилії в річку обвалилась частина мосту

У Бразилії обвалилась частина мосту через річку Можу (Moju) в штаті Пара. В цей момент на мосту знаходились автомобілі, передає РБК-Україна із посиланням на ВВС.

Зазначається, що причиною обвалу став пором, який врізався в 200-метрову опору посередині споруди. Очевидці повідомили, що у річку разом із уламками впали два автомобілі.

Наразі невідома точна кількість потерпілих, проте попередно повідомляється про п'ятьох врятованих. Водолази наразі оглядають водойму, розшукуючи ще ймовірних потерпілих.

У штаті в районі аварії місцева влада оголосила про надзвичайний стан.

Нагадаємо, 14 березня в індійському місті Мумбаї обвалився пішохідний міст, в результаті чого щонайменше 34 людини отримали травми різного ступеню тяжкості. Три людини загинули.

У лютому в румунському місті Плоєшті обвалилася частина пішохідного мосту і впала на залізничні колії. Міст заввишки 15 метрів впав і таким чином заблокував на кілька годин залізничне сполучення між Бухарестом і територією Молдови.