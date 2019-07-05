ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Бразилії звинуватили главу НОК України в отриманні хабара

Новини » Спорт    05.07.2019 - 13:04
У Бразилії звинуватили главу НОК України в отриманні хабара
Фото: Сергій Бубка (noc-ukr.org)

Бубка відкинув всі звинувачення

Колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал, який проходить у справі про корупцію, заявив, що глава НОК України Сергій Бубка та ще вісім членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) причетні до фальсифікації виборів місця проведення Олімпіади-2016. Слова Кабрала, сказані ним під час судового засідання, наводить UOL.

З його слів, всі вони отримали хабар в обмін на голос на користь столиці Бразилії. Всього на хабарі було витрачено майже 2 млн доларів. Крім українського переможця Олімпіади-1988 також називалося ім'я чотириразового чемпіона Ігор з плавання Олександра Попова з РФ.

На Ігри 2016 претендували Ріо, Мадрид, Токіо і Чикаго. У фіналі столиця Бразилії випередила Мадрид, набравши 66 голосів проти 32.

Сам президент НОК України Сергій Бубка в Twitter відкинув всі звинувачення.

"Я повністю відкидаю всі помилкові заяви колишнього губернатора штату Ріо, який в даний час відбуває тривалий термін за корупцію", - написав український чиновник.

Він також повідомив, що його адвокати звернуться за поясненнями звинувачень Кабрала.

Бубка очолює Національний олімпійський комітет України з 2005 року. З 2008 року він є чинним членом МОК, а також першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Нагадаємо, прокуратура Франції ще у 2016 взялася розслідувати чесність виборів країн-організаторів Олімпійських ігор 2016 і 2020 років.

МОК перерозподілив відібрані у російських бобслеїстів медалі Ігор в Сочі Президента Олімпійського комітету Японії звинувачують у корупції
Новини України Сергій БубкаОлімпіадаобвинениеНОК УкраиныОлімпіада-2016
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся