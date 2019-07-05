У Бразилії звинуватили главу НОК України в отриманні хабара

Фото: Сергій Бубка (noc-ukr.org)

Бубка відкинув всі звинувачення

Колишній губернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал, який проходить у справі про корупцію, заявив, що глава НОК України Сергій Бубка та ще вісім членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) причетні до фальсифікації виборів місця проведення Олімпіади-2016. Слова Кабрала, сказані ним під час судового засідання, наводить UOL.

З його слів, всі вони отримали хабар в обмін на голос на користь столиці Бразилії. Всього на хабарі було витрачено майже 2 млн доларів. Крім українського переможця Олімпіади-1988 також називалося ім'я чотириразового чемпіона Ігор з плавання Олександра Попова з РФ.

На Ігри 2016 претендували Ріо, Мадрид, Токіо і Чикаго. У фіналі столиця Бразилії випередила Мадрид, набравши 66 голосів проти 32.

Сам президент НОК України Сергій Бубка в Twitter відкинув всі звинувачення.

I completely reject all the false claims made by the former Rio State governor who is currently serving a long prison sentence for corruption. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) July 5, 2019

"Я повністю відкидаю всі помилкові заяви колишнього губернатора штату Ріо, який в даний час відбуває тривалий термін за корупцію", - написав український чиновник.

Він також повідомив, що його адвокати звернуться за поясненнями звинувачень Кабрала.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) July 5, 2019

Бубка очолює Національний олімпійський комітет України з 2005 року. З 2008 року він є чинним членом МОК, а також першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Нагадаємо, прокуратура Франції ще у 2016 взялася розслідувати чесність виборів країн-організаторів Олімпійських ігор 2016 і 2020 років.