В Бразилии обвинили главу НОК Украины в получении взятки

Фото: Сергей Бубка (noc-ukr.org)

Бубка отверг все обвинения

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что глава НОК Украины Сергей Бубка и еще восемь членов Международного олимпийского комитета (МОК) причастны к фальсификации выборов места проведения Олимпиады-2016. Слова Кабрала, сказанные им во время судебного заседания, приводит UOL.

С его слов, все они получили взятки в обмен на голос в пользу столицы Бразилии. Всего на взятки было потрачено почти 2 млн долларов. Помимо украинского победителя Олимпиады-1988 также называлось имя четырехкратного чемпиона Игр по плаванью Александра Попова из РФ.

На Игры-2016 претендовали Рио, Мадрид, Токио и Чикаго. В финале столица Бразилии опередила Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

Сам президент НОК Украины Сергей Бубка в Twitter отверг все обвинения.

I completely reject all the false claims made by the former Rio State governor who is currently serving a long prison sentence for corruption. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) July 5, 2019

"Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию", - написал украинский чиновник.

Он также сообщил, что его адвокаты обратятся за объяснениями обвинений Кабрала.

Mr Diack has never contacted me about my vote at the election of the host city for the Olympic Games 2016. My lawyers will write to Mr Diack to ask him to explain the allegations of Mr Cabral who wrongly claims in his testimony that Mr Diack could secure my vote. — Sergey Bubka (@sergey_bubka) July 5, 2019

Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 года. С 2008 года он является действующим членом МОК, а также первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).