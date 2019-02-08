У Бразилії згоріла база футбольного клубу "Фламенго", є жертви

В результаті пожежі загинули не менше 10 осіб

Возле Рио-де-Жанейро (Бразилия) в результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба "Фламенго" погибли не менее 10 человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что пожар произошел в ультрасовременном центре футбольного клуба, который открыли после реконструкции два месяца назад. Представители спасательных служб сообщают о не менее 10 погибших и трех пострадавших. По данным местных СМИ, погибли юные спортсмены. Огонь добрался до помещения, в котором спали воспитанники футбольной академии "Фламенго".

Напомним, ранее в результате пожара в жилом доме в Париже погибли десять человек. Следствие отрабатывало версию поджога, по подозрению в причастности к пожару задержали женщину. По информации телеканала BFM-TV, она страдала психическими расстройствами.

Ранее также сообщалось, что на севере Ирака в провинции Киркук в результате пожара погибли четверо детей-беженцев. По данным местных СМИ, они погибли в результате того, что загорелась их палатка в лагере беженцев. Причиной стал нагреватель, который взорвался.