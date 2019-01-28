У Бразилії зросла кількість жертв прориву дамби

Після відновлення пошукової операції число загиблих складає вже 538 осіб

В Бразилии в результате прорыва плотины на железорудной шахте число погибших возросло до 58 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

Ранее было известно о 40 погибших. Сейчас в результате происшествия считаются пропавшими без вести 305 человек. Еще 192 человека были спасены. Однако, в воскресенье был найден автобус людьми, все они погибли.

"Количество подтвержденных смертей возросло до 58. Опознаны 19 тел. Есть вероятность, что некоторые тела не будут найдены", - говорится в сообщении.

Федеральное правительство Бразили создало специальный кабинет для расследования инцидента.

Отметим, в районе Брумадинью бразильского штата Минас-Жерайс произошел прорыв дамбы резервуара с отходами добычи полезных ископаемых на железорудной шахте компании Vale. Поток грязи обрушился на несколько фермерских поселений. Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов.

Напомним, ранее в бразильском штате Рио-де-Жанейро в субботу, 10 ноября, из-за сильного ливня произошел оползень, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек.