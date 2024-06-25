Участвовал в оккупации Херсонской области: генералу Росгвардии сообщили о подозрении

Как сообщили в СБУ, фигурантом является российский генерал-полковник Игорь Турченюк - командующий группировкой войск "Юг" Росгвардии.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения России его подразделения участвовали в захвате правобережной территории Херсонской области. Во время оккупации региона Турченюк командовал так называемыми "фильтрационными" группами россиян, преследовавших участников сопротивления.

Кроме того, по приказу российского генерала, его подчиненные нападали на участников акций протеста, выступавших против вооруженной агрессии РФ. Во время разгона мирных собраний оккупанты похищали людей прямо посреди улицы и отвозили в русские застенки.

Также подразделения Росгвардии под руководством Турченюка дежурили на блокпостах, где останавливали и конфисковывали автомобили местных жителей, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию. При этом россияне угоняли документы, деньги, мобильные телефоны и другие личные вещи у владельцев и пассажиров авто.

Накануне освобождения Херсона подразделения оккупантов под командованием Турченюка скрылись на левобережной части региона, где продолжают совершать военные преступления. За это бывший телохранитель диктатора Владимира Путина, а сейчас глава Росгвардии, Виктор Золотов наградил группировку своего подчиненного орденом Жукова.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Турченюку о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать", - добавили в СБУ.