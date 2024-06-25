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Участвовал в оккупации Херсонской области: генералу Росгвардии сообщили о подозрении

Фото: СБУ сообщила о подозрении генералу Росгвардии (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генералу Росгвардии, который участвовал в захвате и оккупации правобережья Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщили в СБУ, фигурантом является российский генерал-полковник Игорь Турченюк - командующий группировкой войск "Юг" Росгвардии.

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения России его подразделения участвовали в захвате правобережной территории Херсонской области. Во время оккупации региона Турченюк командовал так называемыми "фильтрационными" группами россиян, преследовавших участников сопротивления.

Кроме того, по приказу российского генерала, его подчиненные нападали на участников акций протеста, выступавших против вооруженной агрессии РФ. Во время разгона мирных собраний оккупанты похищали людей прямо посреди улицы и отвозили в русские застенки.

Также подразделения Росгвардии под руководством Турченюка дежурили на блокпостах, где останавливали и конфисковывали автомобили местных жителей, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию. При этом россияне угоняли документы, деньги, мобильные телефоны и другие личные вещи у владельцев и пассажиров авто.

Накануне освобождения Херсона подразделения оккупантов под командованием Турченюка скрылись на левобережной части региона, где продолжают совершать военные преступления. За это бывший телохранитель диктатора Владимира Путина, а сейчас глава Росгвардии, Виктор Золотов наградил группировку своего подчиненного орденом Жукова.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Турченюку о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц).

"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать", - добавили в СБУ.

 

Подозрения российским генералам

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому генералу Ивану Попову. Он руководил захватом Харьковской области в 2022 году.

Ранее в Украине сообщили о подозрении генерал-майору РФ Роберту Баранову, отвечающему за ракетные обстрелы по территории Украины.

Также СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Якову Резанцеву, который командовал захватом Херсонской области. Именно он приказал войскам РФ вторгнуться в регион из Крыма.

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