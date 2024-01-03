Сенатору США выдвинули обвинения во взяточничестве

Американскому сенатору Бобу Менендесу предъявлено обвинение в том, что он брал взятку от бизнесмена из Нью-Джерси, чтобы помочь Катару и Египту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В обвинительном заключении говорится, что Менендес получал взятки наличными и золотыми слитками от застройщика Фреда Дайбеса, который искал инвестиции от катарского фонда для проекта недвижимости. В ответ Менендес сделал "несколько публичных заявлений" в поддержку правительства Катара.

Согласно обвинительному акту федерального суда Нью-Йорка, Дайбес ожидал, что Менендес "использует свое влияние и власть и нарушит свои официальные обязанности по оказанию помощи застройщику", когда он добивался катарских инвестиций.

Утверждается, что катарский чиновник подарил билеты на Гран-при Формулы-1 в Майами родственнику жены Менендеса в 2022 и 2023 годах. Ранее прокуратура США также обвинила политика в сговоре с целью действовать как "агент Египта", поскольку он являлся главой сенатского комитета по международным отношениям.

В сентябре США обвинили сенатора и его жену в получении сотен тысяч долларов наличными, золотых слитков и кабриолета Mercedes, как взятку от трех бизнесменов из Нью-Джерси, включая Дайбеса. Все пятеро не признали себя виновными и предстанут перед судом в мае.

Адвокат Менендеса заявил, что новые обвинения правительства "пахнут отчаянием" и включают "странные предположения" о законных контактах с иностранными чиновниками.

Согласно обвинительному выводу, в прошлом году катарская инвестиционная компания создала совместное предприятие с компанией Дайбеса и согласилась вложить в проект десятки миллионов долларов. После этого катарский инвестор передал еще четыре билета на Гран-при родственнику жены Менендеса.