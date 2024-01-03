ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сенатору США выдвинули обвинения во взяточничестве

США, Среда 03 января 2024 04:11
UA EN RU
Сенатору США выдвинули обвинения во взяточничестве Фото: сенатор США Боб Менендес (twitter SenatorBobMenendez)
Автор: Максим Шушко

Американскому сенатору Бобу Менендесу предъявлено обвинение в том, что он брал взятку от бизнесмена из Нью-Джерси, чтобы помочь Катару и Египту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В обвинительном заключении говорится, что Менендес получал взятки наличными и золотыми слитками от застройщика Фреда Дайбеса, который искал инвестиции от катарского фонда для проекта недвижимости. В ответ Менендес сделал "несколько публичных заявлений" в поддержку правительства Катара.

Согласно обвинительному акту федерального суда Нью-Йорка, Дайбес ожидал, что Менендес "использует свое влияние и власть и нарушит свои официальные обязанности по оказанию помощи застройщику", когда он добивался катарских инвестиций.

Утверждается, что катарский чиновник подарил билеты на Гран-при Формулы-1 в Майами родственнику жены Менендеса в 2022 и 2023 годах. Ранее прокуратура США также обвинила политика в сговоре с целью действовать как "агент Египта", поскольку он являлся главой сенатского комитета по международным отношениям.

В сентябре США обвинили сенатора и его жену в получении сотен тысяч долларов наличными, золотых слитков и кабриолета Mercedes, как взятку от трех бизнесменов из Нью-Джерси, включая Дайбеса. Все пятеро не признали себя виновными и предстанут перед судом в мае.

Адвокат Менендеса заявил, что новые обвинения правительства "пахнут отчаянием" и включают "странные предположения" о законных контактах с иностранными чиновниками.

Согласно обвинительному выводу, в прошлом году катарская инвестиционная компания создала совместное предприятие с компанией Дайбеса и согласилась вложить в проект десятки миллионов долларов. После этого катарский инвестор передал еще четыре билета на Гран-при родственнику жены Менендеса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Сенат США коррупция
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году