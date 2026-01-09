RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Взятка даже машиной: ГБР разоблачило чиновника Ровенского ОТЦК

Фото: В Ровно чиновник требовал деньги за отсрочку от мобилизации (Государственное бюро расследований)
Автор: РБК-Украина

ГБР объявило подозрение заместителю начальника Ровенского ТЦК и СП, подозреваемого в требовании взяток за отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Схема вымогательства

По данным следствия, чиновник требовал деньги даже у тех мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал создать искусственные препятствия при оформлении документов.

  • Цена вопроса: от 10 до 12 тысяч долларов США.

  • Услуги: снятие с розыска и беспрепятственное получение отсрочки.

"Плата" транспортным средством

Чтобы скрыть коррупционное происхождение активов, фигурант придумал схему с покупкой авто. По его поручению подчиненные приобрели автомобиль, использовав часть денег, полученных в качестве взятки. Транспортное средство зарегистрировали на подставное лицо, но передали в полное пользование руководителю. После получения авто военнообязанного сразу сняли с розыска.

Суд и наказание

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом).

  • Мера пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,27 млн гривен.

  • Санкция статьи: до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Напомним, ранее ГБР разоблачило схему хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ. Контракты Минобороны и многомиллиардные авансы получила фирма, которая никогда ранее не занималась производством боеприпасов.

Также ГБР разоблачило экс-чиновника Минобороны на растрате более 1 млрд гривен. Следствие установило, что он закупал продукты для ВСУ по значительно завышенным ценам, подписывая заведомо убыточные для государства договоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКВзятка