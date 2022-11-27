Брал по 50 тысяч грн с "клиента". На Закарпатье задержали переправщика с уклонистами

Известно, что "Опель Мовано", водитель которого перевозил двух жителей Львовской области и одного закарпатца, пограничники остановили на окраине села Большой Бычков.

"Все четверо заметно нервничали и не смогли дать четкого ответа на цель пребывания в контролируемом пограничном районе. Во время дальнейших фильтрационных мероприятий оперативники отряда выяснили, что водитель, за 1400 долларов с каждого своего "клиента", должен был доставить их в приграничье, непосредственно к месту незаконного пересечения границы", - рассказали в МВД.

Теперь же проводятся следственные действия по установлению всех причастных к организации незаконного пересечения границы лиц.

Напомним, недавно был задержан житель Черновицкого района, он пытался незаконно вывезти военнообязанных в Румынию за 6500 долларов.

Напомним, что СБУ ликвидировала три масштабных канала пересечения границы "уклонистами".

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