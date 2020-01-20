Брати Дубневичі переписали свої ТЕЦ у Львівській області на синів

Брати Дубневичі переписали ТОВ "Енергія-Новий Розділ", яке є власником теплоелектроцентралі в місті Новий Розділ на Львівщині, на своїх синів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітичної системи YouControl.

Зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесли 16 січня 2020 року.

Засновниками ТОВ "Енергія-Новий Розділ" є дві компанії - ТОВ "Агропромислове підприємство "Львівське" (90,05% частка в статутному капіталі) та міське державне комунальне підприємство "Розділтеплокомуненерго".

Раніше власниками "Львівського" і кінцевими бенефіціарами "Енергії-Новий Розділ" були народний депутат восьмого скликання Богдан Дубневич та його рідний брат, народний депутат дев’ятого скликання Ярослав Дубневич. Нині фактичними власниками ТОВ стали син Богдана Дубневича - Павло, та Ярослава Дубневича - Юрій.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 21 січня проведе підготовче судове засідання у справі про розкраданні газу НАК "Нафтогаз-Україна" на суму близько 1,5 млрд гривень.

Зазначимо, розкрадання газу було виявлено у двох містах Львівської області - Новий Роздол і Новоявівськ, де в 2018 році стався зрив опалювального сезону на теплоцентралях, які належали народним депутатам 8-го скликання братам Богдан і Ярослава Дубневичам. Після суду заарештував дві львівські ТЕЦ і передав у тимчасове управління ТОВ "Гарант Енерго М".