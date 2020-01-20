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ВАКС призначив дату розгляду "газової справи Дубневичів"

Новини » Суспільство     20.01.2020 - 14:50
ВАКС призначив дату розгляду "газової справи Дубневичів"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Засідання відбудеться 21 січня о 14:00

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 21 січня проведено підготовче судове засідання у справі про розкраданні газу НАК "Нафтогаз-Україна" на суму близько 1,5 млрд гривеньн. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Повідомляється, що засідання відбудеться о 14:00 в залі судових засідань №3 ВАКС за адресою проспект перемоги, 41.

"Серед обвинувачених колишні керівники товариств та їх фінансові директори, які, за версією слідства, протягом 2013-2015 років організували схему заволодіння природним газом, придбавши за пільговою ціною природний газ у НАК "Нафтогаз-Україна" у вигляді використання його нібито для виробництва теплової енергії для населення, але насправді газ використовувався для промислових потреб", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 28 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в суд обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб для розгляду справи по суті про розкрадання близько 1,5 млрд гривень.

Зазначимо, розкрадання газу було виявлено у двох містах Львівської області - Новий Роздол і Новяворвске, де в 2018 році стався зрив опалювального сезону на теплоцентралях, які належали народним депутатам 8-го скликання братам Богдан і Ярослава Дубневичам. Після суду заарештував дві львівські ТЕЦ і передав у тимчасове управління ТОВ "Гарант Енерго М".

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Новини України розкраданняантікоррупційний судДубневичНафтогаз України
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