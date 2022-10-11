Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили более 200 одиночных могил, а также братскую могилу. Специалисты уже начали работы по перезахоронению жертв оккупации.
Как проводят эксгумацию погибших - в фоторепортаже РБК-Украина.
Начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что из мест массового захоронения эксгумировали уже 55 тел. Однако работы еще не окончены.
Кроме того, в братской могиле уже обнаружили 44 тела. Среди погибших - как военные, так и гражданские.
Отметим, что в Лимане обнаружили две траншеи, в которой хоронили людей, которые погибли в период временной оккупации города.
Напомним, что Лиман находился под российской оккупацией с конца мая. 1 октября украинским военным удалось установить контроль над городом. На следующий день президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был полностью зачищен.
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