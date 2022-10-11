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Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж

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Донецкая область, Вторник 11 октября 2022 21:10
Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж Фото: в Лимане проводят эксгумацию тел жертв россиян (РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Елизавета Драбкина

В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили более 200 одиночных могил, а также братскую могилу. Специалисты уже начали работы по перезахоронению жертв оккупации.

Как проводят эксгумацию погибших - в фоторепортаже РБК-Украина.

Начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что из мест массового захоронения эксгумировали уже 55 тел. Однако работы еще не окончены.

Кроме того, в братской могиле уже обнаружили 44 тела. Среди погибших - как военные, так и гражданские.

Отметим, что в Лимане обнаружили две траншеи, в которой хоронили людей, которые погибли в период временной оккупации города.

Напомним, что Лиман находился под российской оккупацией с конца мая. 1 октября украинским военным удалось установить контроль над городом. На следующий день президент Владимир Зеленский сообщил, что Лиман был полностью зачищен.

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Донецкая область
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