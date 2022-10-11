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С мест массового захоронения в Лимане эксгумировали уже 55 тел, - Кириленко

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Донецкая область, Вторник 11 октября 2022 20:01
С мест массового захоронения в Лимане эксгумировали уже 55 тел, - Кириленко Фото: из мест массового захоронения в Лимане эксгумировали уже 55 тел (pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Виталий Носач, Елизавета Драбкина

В Лимане Донецкой области из мест массового захоронения эксгумировали уже 55 тел погибших во время оккупации людей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко во время общения с журналистами в Лимане.

Он отметил, что специалисты проводят эксгумацию тел из длинной единой траншеи. В братской могиле уже обнаружили 44 тела - как военных, так и гражданских. При этом работы на могиле продолжаются.

По словам Кириленко, восемь тел уже достали для дальнейшей идентификации, еще три - визуально на поверхности.

"Сейчас уже более 55 извлекли из мест массового захоронения", - сказал глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что это уже вторая траншея, над которой проводится работа по эксгумации.

Напомним, что в Лимане обнаружили уже более 200 одиночных могил, где, по предварительным данным, похоронены гражданские, а также братские захоронения.

Ранее сообщалось, что по массовому захоронению в Лимане эксгумировали 20 тел, среди которых были дети. По словам одного из свидетелей, среди погибших есть семья с двумя маленькими детьми.

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Донецкая область
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