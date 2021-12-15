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Брат Вовка вийшов із СІЗО

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка адвокат Юрій Зонтов, обвинувачений у корупції, вийшов з-під варти. За нього внесли заставу 7,6 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Зонтов вийшов із СІЗО після внесення застави", - повідомила вона.

Обвинувачений перебував під вартою з квітня. Тепер він зобов'язаний носити електронний браслет і не залишати місце проживання без дозволу слідства і суду.

Нагадаємо, САП завершила розслідування у справі брата глави ОАСК Вовка.

Зазначимо, ще навесні Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.

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