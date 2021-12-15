Брат Вовка вийшов із СІЗО

Брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка адвокат Юрій Зонтов, обвинувачений у корупції, вийшов з-під варти. За нього внесли заставу 7,6 млн гривень.
Про це РБК-Україна повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.
"Зонтов вийшов із СІЗО після внесення застави", - повідомила вона.
Обвинувачений перебував під вартою з квітня. Тепер він зобов'язаний носити електронний браслет і не залишати місце проживання без дозволу слідства і суду.
Нагадаємо, САП завершила розслідування у справі брата глави ОАСК Вовка.
Зазначимо, ще навесні Зонтова звільнили зі Служби зовнішньої розвідки.