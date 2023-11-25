В ПФУ объяснили, как купить стаж и проверить, что деньги не пошли "на ветер"

С марта 2023 года украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим без лишних хлопот. Для этого достаточно лишь заключить договор с Пенсионным фондом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд оnline .

"Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно исходя из пожеланий и финансовых возможностей", - рассказали специалисты.

Как это работает?

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Фактически каждые 100 грн. добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 грн.

Как узнать, что взносы зачислены и стаж "куплен"

Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда. Уведомление об уплате поступит на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачены взносы.

Пенсии в Украине

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года. Средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 грн. или на 15,7% до 5 350,33 грн. При этом по состоянию на 1 октября 2023 года в Украине насчитывается 10,54 млн пенсионеров. Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве – 7220 гривен. В то же время более 10 тысяч гривен получали 1 128 011 украинцев. Это 10,7% от общего количества пенсионеров (10539968 человек).