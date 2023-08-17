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Не хватает мест? Оккупанты отбирают дома и обустраивают в них госпитали, - Генштаб

Фото: оккупанты отбирают дома и обустраивают в них госпитали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ из-за нехватки мест в медучреждениях на временно оккупированных территориях под госпитали переоборудуют жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики продолжают использование гражданской инфраструктуры временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Шевченковское Запорожской области российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По данным украинских военных, в данном населенном пункте на лечении находятся более 30 раненых оккупантов.

Ситуация на временно оккупированных территориях Запорожской области

Во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области произошел конфликт между подразделениями российской армии. Перестрелку устроили кадыровцы и дагестанцы.

С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых - более 40. Командир кадыровского подразделения (вероятно в звании полковника), в качестве наказания, отправлен на передовые позиции

Напомним, ранее кадыровцы устроили перестрелку в оккупированном Урзуфе под Мариуполем, в результате чего погибли мирные жители.

 

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окупантиЗапорожская областьГенштаб ВСУ