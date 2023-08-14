В оккупированной Запорожской области произошла перестрелка между кадыровцами и дагестанцами, - ЦНС

Во временно оккупированном селе Михайловка Запорожской области произошел конфликт между подразделениями российской армии. Перестрелку устроили кадыровцы и дагестанцы.

По информации от подполья, 12 августа в поселок Михайловка, Васильевского района, прибыли российские пропагандисты для съемки сюжета о "большом вкладе" высокопоставленного чиновника из числа кадыровцев в развитие оккупированных территорий.

Вечером того дня в районе Центрального парка Михайловки состоялась словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами из другого подразделения РОВ. Во время ссоры один из оккупантов открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия.

В ходе схватки одному из оккупантов нанесли многочисленные колото-резаные повреждения, несовместимые с жизнью.

"Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 "Костер", ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ходе боя успех имели дагестанцы.

"С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых - более 40. Командир кадыровского подразделения (вероятно в звании полковника), в качестве наказания, отправлен на передовые позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее кадыровцы устроили перестрелку в оккупированном Урзуфе под Мариуполем, в результате чего погибли мирные жители.

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