Не хватает дронов и живой силы. Оккупанты истощаются на Покровском направлении, - ВСУ

По словам Трегубова, враг продолжает давить на фронте. По-прежнему основным направлением остается Покровское, затем идет Новопавловское, и актуальными остаются попытки ДРГ продвинуться на Купянском направлении.

"Основные усилия все же направлены на Покровск. Стратегическая задача россиян, в принципе, понятна. На юге это обойти Покровск с запада, на востоке - это выстроить такие большие "клещи" вокруг Константиновки. Но обе задачи - далеки от выполнения. Ведь на том же Покровском направлении, которое является для россиян основным, мы видим, что россияне истощаются. И они этого не скрывают", - рассказал спикер.

По его словам, у россиян не хватает дронов и другой техники.

"Несмотря на то, что у россиян распространена пропаганда, отдельные персонажи не могут скрыть все. Они постоянно вспоминают, мол, да, не хватает дронов, да, не хватает личного состава и кадров", - добавил Трегубов.