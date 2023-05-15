Не хватает 0,5%. Как прошли выборы для Эрдогана и почему Турцию ждет второй тур

Промежуточные результаты

По данным Высшей избирательной комиссии, по состоянию на 16:00 подсчитано 99,87% голосов, более миллиона бюллетеней признаны недействительными. Голоса распределились следующим образом:

Реджеп Тайип Эрдоган - 49,5% (почти 26,86 млн)

Кемаль Кылычдароглу (кандидат от объединенной оппозиции "Стол шести") - 44,89% (24,43 млн)

Синан Оган (кандидат от Альянса ATA) - 5,17% (2,8 млн)

Мухаррем Индже (лидер партии "Родина", снялся за несколько дней до голосования) - 0,44% (235,6 тысячи)

Фото: результаты выборов (инфографика hurriyet.com)

Турецкие СМИ пишут о рекордной явке с 2000 года, но приводят разные цифры. По данным Hurriyet, участие в выборах приняли 86,28%, по данным TRT Haber, - 88,84%. Оппозиция называет еще большие цифры - 93,6%.

При этом оппозиция уверена, что СМИ искажают данные. В частности, мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявляет о том, что по их данным, Кылычдароглу якобы набирает 53,87% голосов и побеждает в первом туре. В похожем духе выступил мэр Анкары Мансур Яваш.

По словам главы Высшей избирательной комиссии Ахмета Йенера, сбор данных продолжается. За границей подсчитано немногим более 84%. Окончательные результаты будут объявлены 19 мая.

Но уже во второй половине дня избирком объявил, что 28 мая пройдет второй тур.

Обновлено на 16:20

Согласно заявлению Йенера, уже подсчитано 100% голосов внутри страны. Предварительные результаты следующие:

Реджеп Тайип Эрдоган - 49,51%

Кемаль Кылычдароглу - 44,88%

Синан Оган - 5,17%

Мухаррем Индже - 0,44%.

Как голосовали за Эрдогана и Кылычдароглу

Эрдоган лидирует с самого начала подсчета голосов. После обработки половины бюллетеней он набирал свыше 50%, чего было достаточно для победы в первом туре. Однако по мере подсчета в крупных городах с большим населением разрыв между ним и Кылычдароглу сокращался.

По состоянию на сейчас уже видно, что большие города демонстрируют победу оппозиции. В частности, Кемаль Кылычдароглу набирает 48,55% в Стамбуле, 63,29% в Измире, 47,31 в Анкаре и 53,13% в Анталье. Большинство голосов он также набирает в наиболее пострадавшей от февральского землетрясения провинции Хатай.

Фото: инфографика голосования в регионах Турции: красный цвет - за Кылычдароглу, оранжевый - за Эрдогана (hurriyet.com)

Эрдогану удалось обойти соперника с результатом 51,47% в Бурсе. Традиционно за него голосуют преимущественно сельские провинции.

Что касается зарубежных участков, то как отмечает Anadolu со ссылкой на избирательную комиссию, более половины избирателей поддержали Эрдогана. Действующий президент побеждает на участках в Германии, Франции, Австрии, Нидерландах, Бельгии и других европейских странах, а также в Азербайджане, Узбекистане, Иране, Пакистане. Его соперник Кылычдароглу заручился поддержкой турков в Великобритании, Италии, Испании, Греции, США, Китае, России и Японии.

Что говорят кандидаты

Эрдоган на митинге перед сторонниками в Анкаре пообещал уважать решение избирателей, каким бы оно ни было.

"Хотя окончательных данных пока нет, могу сказать, что мы с явным отрывом лидируем... Если наша страна выбрала второй тур, мы это тоже будем приветствовать", - заявил он с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития.

Он также отметил, что рассчитывает на голоса турецкой диаспоры. Отметим, в 2018 году он набрал около 60% на зарубежных участках.

Кемаль Кылычдароглу говорит о том, что сможет обойти Эрдогана во втором туре.

"Несмотря на всю свою ложь и нападки, Эрдоган не получил желаемого результата… Если будет объявлен второй тур, мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50%", - добавил он.

По всей видимости многое будет зависеть от того, кого предпочтут избиратели Синана Огана. Сам он утверждает, что готов поддержать Кылычдароглу, но только если объединенная оппозиция исключит прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН) из политической системы. Как пишет Al Jazeera, в курдском Диярбакыре оппозиционный кандидат набирает около 72%.

Фото: Кемаль Кылычдароглу верит в победу во втором туре (GettyImages)

Учитывая результат Огана в свыше 5%, его поддержка может стать огромным подспорьем как для Эрдогана, так и для Кылычдароглу. По мнению директора турецких исследований в Вашингтонском институте ближневосточной политики (США) Сонера Чагаптая, голоса Огана будут иметь решающее значение.

"Он набрал достаточно голосов, чтобы лишить любого из кандидатов победы в первом туре, что, вероятно приведет к повторному голосованию", - отметил он и добавил, что оба фаворита попытаются склонить Огана на свою сторону, но у консервативного Эрдогана больше шансов.

Второй тур выборов президента пройдет впервые

Накануне выборов 14 мая почти все социологические опросы допускали возможность второго тура, но при этом многие отдавали первое место в гонке Кылычдароглу, а не Эрдогану.

Агентство Al Jazeera со ссылкой на аналитиков прогнозирует победу Эрдогана во втором туре, поскольку его оппоненту за две недели будет сложно преодолеть разрыв в пять процентных пунктов.

Отметим, второй тур пройдет впервые в рамках новой избирательной системы Турции, которая перешла к президентской республике в 2018 году.

Выборы 1989, 1993, 2000 и 2007 годов проходили в три тура, но тогда президентов выбирали члены парламента. На всенародном голосовании в 2014 и 2018 годах Эрдоган одержал победу в первом туре с результатом 51,79 и 52,59% соответственно.

Подробнее о ситуации и раскладах читайте в материале РБК-Украина "Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть".