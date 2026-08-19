Bradley для Украины могут остаться без деталей: в США ищут выход

Армия США ищет компании, способные обеспечить поставки дефицитных и устаревших компонентов для боевых машин пехоты M2A2 ODS-SA Bradley, которые используются для военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Милитарный".
Речь пока идет только об исследовании рынка - американское командование хочет определить компании, способные обеспечить нужные комплектующие. Проблема в том, что часть деталей больше официально не производится: производственная база устарела, а отдельные поставщики вообще прекратили выпуск.
В число дефицитных компонентов входят блок управления приводом турели, модуль управления трансмиссией, боеприпасные желоба, линзовые фонари Dialight Corp и другие специализированные узлы машины.
Кроме поставок запчастей, будущий подрядчик должен уметь ремонтировать и проверять Bradley, а также быстро налаживать производство деталей, которые уже никто не выпускает.
Цель – привести машины к полной боевой готовности и передать их Украине без дальнейших задержек из-за нехватки запчастей. Дополнительно подрядчика хотят привлечь к подготовке украинских механиков - с разработкой учебных курсов, пособий и обеспечением нужного оборудования.
В США отмечают: это обнародованное сообщение - еще не тендер и не гарантия контракта, а лишь способ определить потенциальных исполнителей для дальнейшей работы.
Ремонт и обслуживание Bradley для нужд Украины уже давно в фокусе американских программ военной помощи. Еще осенью прошлого года американская "дочка" Rheinmetall получила контракт на ускоренный ремонт БМП Bradley для армий США и Украины на сумму 31 миллион долларов. В общей сложности США уже передали Украине более 180 единиц этой техники.
Bradley неоднократно доказывали свою эффективность на поле боя - в частности, одна из машин сбила российский дрон пушкой Bushmaster, и украинские военные тогда отмечали, что это уникальный случай.