RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Bradley и не только. США завтра объявят новый пакет военной помощи Украине, - Reuters

Фото: США завтра объявят новый пакет военной помощи Украине, в который войдут Bradley (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки завтра, 27 июня, объявят о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи на 500 млн долларов. В него войдет бронетехника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишут журналисты, этот пакет должен показать, что решимость США помогать Украине не ослабла после попытки бунта в России.

Нашей стране, по информации источника Reuters, хотят предоставить наземную технику, в том числе 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker.

Также источник издания добавил, что в рамках нового пакета Украина получит боеприпасы для HIMARS, противотанковое оружие, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Помощь Украина от США

Напомним, США с начала полномасштабного вторжения России в Украину являются одним из основных союзников для нашей страны.

Украинские защитники уже получили от американцев помощь на 63 миллиарда долларов. Из этой суммы на военную помощь было предусмотрено около 40 миллиардов долларов.

В частности, США передали бронетехнику, зенитные ракетные комплексы, боеприпасы, патрульные катера. К осени также планируются поставки танков M1 Abrams.

Более детально о помощи США - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБМППомощь УкраинеВоенная помощьВойна России против Украины