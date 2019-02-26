У БПП заявили, що підтримають "мовний закон"

У фракції сподіваються на розгляд закону цього пленарного тижня

Фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит закон о функционировании украинского языка как государственного - "языковой закон" - во втором чтении. Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, некоторые правки народных депутатов фракции были не учтенные профильным комитетом ВР по вопросам культуры и духовности.

"На этой неделе, я искренне надеюсь, что мы начнем рассматривать закон о языке. Позиция фракции понятна. В целом и принципиально мы это поддержим. Хотя есть много поправок, которые подавались нашей фракцией, и они не учтены. Но я надеюсь, что будут учтены впоследствии", - сообщил Герасимов.

Напомним, глава Рады Андрей Парубий в понедельник анонсировал, что в четверг, 28 февраля, парламент рассмотрит доработанный ко второму чтению "языковой закон".

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады рассказал, что парламент не будет рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона". Так, глава парламента допускает, что этот законопроект не будет рассмотрен за один день.

Добавим, из законопроекта о государственном языке убрали норму об уголовной ответственности.