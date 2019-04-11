У БПП висунули Зеленському умови співпраці в Раді

Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявив, що у разі, якщо кандидат Володимир Зеленський стане президентом, у нього буде два шляхи для співпраці з Верховною радою. Про це Гончаренко сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, один зі шляхів - почати домовлятись з парламентом нинішнього скликання.

"Зеленський має кілька шляхів: це почати домовлятись з цим парламентом і вносити реальні пропозиції. Наприклад, я критично ставлюсь до Зеленського, але якщо буде внесений хороший законопроект, я готовий підтримати правильні ініціативи. Друге: він може звинувачувати у всьому парламент і тягнути час до парламентських виборів, щоб завести власну політичну силу. Це оцінять люди, він дав величезні обіцянки", - заявив Гончаренко.

З його слів, у разі перемоги кандидата Зеленського у другому турі парламент очікує переформатування.

"Якщо так станеться, і Зеленський стане президентом, то ми побачимо, як він буде будувати цю співпрацю (з парламентом, - ред.). Я думаю, що буде переформатування у парламенті. Ми вже бачимо, що "Самопоміч" має проблеми. Думаю, і з інших фракцій будуть виходити та заходити", - повідомив Гончаренко.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Зал очікування: чи готова Верховна рада співпрацювати з Зеленським-президентом", у ВР почалися переговори про створення коаліції під можливого переможця президентських виборів 2019 Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій оголосив про створення у парламенті міжфракційного об'єднання "За наступного президента України Зеленського В.А.". При цьому головою об'єднання є нардеп Віталій Купрій, однак інших парламентарів, крім нього, в об'єднанні поки немає.