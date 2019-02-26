БПП вимагає від Авакова доказів причетності Березенка до підкупу виборців

У БПП вирішують, чи брати участь у засіданні Ради

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" требуют от министра внутренних дел Арсена Авакова доказательств причастности представителя "БПП" к схемам с подкупом избирателей на выборах 2019. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Луценко подчеркнула, что приглашать Авакова в Раду для опровержения необязательно.

"Необязательно приглашать Арсена Авакова для того, чтобы он опроверг предоставленную информацию, чтобы он через СМИ или через представительство предоставил неопровержимые доказательства того, что заместитель нашей фракции имеет отношение к каким-то схемам. Исходя из этого тезиса, фракция сейчас будет принимать решение, принимать ли участие в пленарных заседаниях, или нет", - сообщила Луценко.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства на выборах 2019.

Как писало РБК-Украина, Аваков также заявил, что у полиции есть несколько дел относительно "сеток" подкупа избирателей президента Украины и кандидата в президенты на выборах 2019 Петра Порошенко.